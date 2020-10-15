شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق نادى بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدا للسفر إلى المغرب استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيواجه الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر

وتغادر بعثة بيراميدز إلى الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى لإراحة جميع أفراد البعثة، قبل المواجهات الصعبة الهامة ولتوفير الأمان الطبى المطلوب، حيث تغادر القاهرة فى الثالثة عصرًا على أن تصل مطار كازبلانكا فى السابعة مساء.

وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا على النحو التالي:



حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد الشناوى - أحمد دعدور

خط الدفاع: على جبر - عمر جابر - عبد الله بكرى - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى - ولفريد كانون - محمد عطوة

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خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيونى - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراورى

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس

وتُقيم البعثة فى نفس فندق إقامة الزمالك بالمغرب، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى كانون وتراورى للبعثة فى الدار البيضاء.