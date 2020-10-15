شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا



تتجه أنظار عشاق الكرة العربية بصفة عامة والمصرية المغربية بصفة خاصة صوب المغرب في التاسعة مساء السبت في لقاء عربي يخطف القلوب بين الأهلي والوداد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، موعد اقامة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي، في دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا



وجاء ذلك بعد قرار الكاف بتأجيل البطولة لتقام في نصف أكتوبر، بدلًا من سبتمبر، بسبب الأخذ بالأساليب الاحترازية الخاصة بفيرس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد يوم 17 أكتوبر في الذهاب بالمغرب، على أن يكون الإياب يوم 23 من نفس الشهر باستاد برج العرب بالإسكندرية.

Advertisements

موعد مباراة الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا



وقرر موسيمانى اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين فى القائمة الافريقية، بعد استبعاد المصابين أمثال رامى ربيعة ومحمود متولى، واللذين رحلاعن الفريق أمثال رمضان صبحى بعد انتهاء اعارته للأهلى ورفضه الانتقال بصفة نهائية للقلعة الحمراء مفضلًا الانتقال لفريق بيراميدز، وشريف إكرامى، وحسام عاشور الذين انتهت علاقتهم بالأهلى لأسباب مختلفة.

موعد مباراة الاهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا



وصعد الأهلى لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز فى ربع النهائى بالفوز عليه بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل معه 1/1 بجنوب افريقيا، فيما صعد الوداد بعد عبور عقبة النجم الساحلى التونسى بالفوز عليه فى المغرب بهدفين نظيفين والخسارة منه بهدف نظيف فى تونس.