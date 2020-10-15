شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى هيقول فار هياخد إنذار".. أيمن الكاشف يكشف سر تعليقه الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعلق الرياضى أيمن الكاشف أنه لم يكن يتخيل ردود الأفعال التى أعقبت تعليقه على حكم مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى العام، والذى قال بصوت واضح للاعبى الفريقين "اللى هيتكلم ويقول فار هياخد إنذار"، ليعلق الكاشف على هذا الكلام قائلاً، "والله بيقول كلام فيه سجع"، أنه لم يكن يتوقع ردود الأفعال التى أعقبت تلك اللقطة على السوشيال ميدياً.

وقال أيمن الكاشف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "وجدت الكثير من رواد السوشيال ميديا نشروا ذلك المقطع، وسمير محمود عثمان وجد أصدقاءه من الحكام فى الدورى السعودى نشروها أيضاً، وأرسله إلى وقال لى هذا الفيديو كسر الدنيا"، وهذا من المواقف القدرية لم أكن أقصد أن تظهر اللقطة بهذا الشكل".

وعن تأثير السوشيال ميديا على المعلقين قال أيمن الكاشف، "السوشيال ميديا بعض روادها مدفوعو الأجر ويقومون بحملات موجهة ضد ناس معينة، وكلمات بعض المعلقين أصبحت تؤخذ من سياقها ويتم تفسيرها حسب الأهواء، ولكنها لن تؤثر فى مهنيتنا".

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