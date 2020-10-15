شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة للتوجه إلى المغرب بطائرة خاصة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق نادى بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، تمهيدا للسفر إلى المغرب استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيواجه الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وتغادر بعثة بيراميدز إلى الدار البيضاء على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى لإراحة جميع أفراد البعثة، قبل المواجهات الصعبة المهمة ولتوفير الأمان الطبي المطلوب، حيث تغادر القاهرة فى الثالثة عصرًا على أن تصل مطار كازبلانكا فى السابعة مساءً.

وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس وتُقيم البعثة فى نفس فندق إقامة الزمالك بالمغرب، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراورى للبعثة فى الدار البيضاء. Advertisements



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (1)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (2)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (3)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (4)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (5)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (6)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (7)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (8)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (9)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (10)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (11)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (12)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (13)



بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (14)