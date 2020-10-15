شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتسلح بـ11 انتصاراً قبل مواجهة أسوان اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره أسوان فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الخميس، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة سهلة للفريقين، بعدما ضمن كل منهما البقاء فى المسابقة بعد صراع مرير للنجاة من دوامة الهبوط، ويدخل الدراويش مباراة اليوم بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى آخر ظهور باللقاء المؤجل من الأسبوع 19، بينما فاز أسوان على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

*ترتيب الإسماعيلى وأسوان فى جدول الدوري

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43.

*تاريخ مواجهات الإسماعيلى واسوان سبق للفريقين أن تواجها فى 19 مباراة ، فاز خلالها الدراويش فى 11 مباراة وتعادل الفريقان فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبو الإسماعيلى فى شباك أسوان 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 مع خروج ست مباريات “كلين شيت” شباك نظيفة.

وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2020 على ستاد أسوان بالجولة السادسة عشرة للمسابقة ، سجل ثنائية أسوان فادى فريد ومحمد عبد المجيد وسجل هدف الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف

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*ريكاردو يبحث عن الفوز الرابع وكشرى يسعى لمواصلة الانتصارات

ويسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لتحقيق فوزه الرابع مع الدراويش لتحسين مركز الفريق قبل نهاية المسابقة حيث فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

في المقابل طالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لاسيما بعد زوال ضغوط معركة الهبوط في محاولة لتحسين وضع تماسيح النيل بجدول المسابقة ، لاسيما أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة له مع زهرة الجنوب حيث أبلغ مسئولي أسوان بعزمه حسم موقفه بالبقاء أو الرحيل عقب مواجهة الاسماعيلى بعد تلقيه عروض كثيرة للموسم الجديد

*التشكيل المتوقع للاسماعيلى وأسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أسوان مكونا من :"محمد فوزى ، محمود البدري ، محمد عمار ، إبراهيم ابو اليزيد ، احمد ايمن ، محمود دونجا ، عماد حمدى ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، عبد الرحمن مجدى ، حمدى زكى".

بينما يبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الإسماعيلى مكونا من: "مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".