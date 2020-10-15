شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشامى يكشف سر فشل تأسيس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود الشامى، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تم إنشاء رابطة الأندية المحترفة فى وقت سابق، وكانت مجرد "حبر على ورق"، وقال الشامى فى تصريحات خاصة عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "رابطة الأندية المحترفة كان هدفها البحث عن حقوق الأندية، هناك علاقة شراكة بين الرابطة واتحاد كرة القدم يتم اتباعها فى جميع وسائل الإعلام".

وأضاف الشامى، "من 2007 تم إنشاء جميع الروابط فى مختلف اتحادات العالم، لكن البعض يدعى أننا سنحصل على جزء من "التورتة"، والهدف من إنشاء رابطة الأندية المحترفة هو تطوير كرة القدم المصرية".

وتابع نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، "العلاقة بين الأندية وأعضاء الاتحاد تعرقل إنشاء رابطة الأندية، البعض يريد تأجيل مباريات والحصول على مزايا، لذا يتم الحديث مع مسئولى اتحاد كرة القدم مباشرة".

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وأضاف الشامى، "لا يمكن انطلاق الدورى فى العالم كله دون رابطة المحترفين، والبعض بات ينشغل بين الانتخابات والخناقات فقط".

وأشار الشامى إلى أننا "لدينا الآن فرصة لن تتكرر، لإنشاء رابطة الأندية المحترفة، يجب على الأندية الوقوف بقوة لوجود بنود خاصة فى اللائحة من أجل تطوير الكرة المصرية"، موضحا أن "هناك من يقف ضد اللائحة، ويحاول إعاقة التطوير فى الكرة المصرية".

وأنهى محمود الشامى حديثه قائلا، "نبحث فقط عن المصلحة العامة للكرة المصرية، البعض ينشغل بأمور بعيدة عن التطوير، وسأخوض انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة، ولكن لو يتم وجود لائحة قوية ويكون هدفها التطوير فلن أترشح".