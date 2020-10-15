شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعباً فى قائمة بيراميدز المتوجهة للمغرب لمواجهة حوريا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين الذين سيغادرون إلى المغرب عصر اليوم، الخميس، استعداداً لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيواجه الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري

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خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة في الثالثة عصرا لتصل كازبلانكا فى السابعة مساء، وتُقيم البعثة فى نفس فندق إقامة الزمالك بالمغرب، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراوري للبعثة في الدار البيضاء.

من ناحية أخرى، فاز فريق طلائع الجيش على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ليحصد الطلائع بطاقة التأهل لنصف النهائى ويضرب موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.