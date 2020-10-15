برة الملعب.. مروة خالد لاعبة الطائرة: هوايتى الأيروبكس وكان حلمى أكون مذيعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مروة خالد" لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى النصر ودكتورة العلاج الطبيعى لفريق الأهلى تحت 18 سنة، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ القراءة والرسم والسفر والأيروبكس. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ بيكاتا. من نجمك المفضل؟ سعاد حسنى.

مروة خالد 1 من مطربك المفضل؟ محمود العسيلى. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ أنا دكتورة ولكن كان حلمى أكون مذيعة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو الموقف يستاهل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل أو سعاد حسنى.

مروة خالد 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الفورمال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ شخص رياضى أفضل.

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