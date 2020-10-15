شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة أحمد سمير فرج وأسرته من حريق كبير بمنزله.. واللاعب: "ربنا كتبلنا عمر جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا أحمد سمير فرج، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى الأسبق، وأسرته من حريق شب فى منزله، وكتب أحمد سمير فرج عبر حسابه على فيس بوك، "اللهم ألف حمد وشكر ليك يارب راضى كل الرضا عن قضائك البيت كله ولع وربنا سبحانه وتعالى كتبلنا عمر جديد ألف حمد وشكر ليك يارب ألف حمد وشكر ليك يارب".

وفى وقت سابق، حرص أحمد سمير فرج على توجيه رسالة لجماهير الدراويش بعد الأزمة التى نشبت مع مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان، وكتب سميرفرج على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "جمهور الاسماعيلي الغالى محدش ينزل يعمل وقفات ولا مظاهرات عشان ده مخالف، وممكن تتحبس وأهلك هما اللي هيتعبوا ويعيطوا عليك ويتبهدلوا".

وأضاف أحمد سمير فرج : "محدش يسخنكوا وتنزلوا، صدقني النادي مش هيعملك حاجة، حب النادى على عينى وراسى والنادى خيره علينا كلنا، بس والله إنك تتحبس ليلة واحدة ما تساوي ملايين الدنيا، كل اللي في إيدك إعمل عضوية ولو حد منعك إعمل محضر رسمى".

Advertisements

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين الجماهير ومجلس الإدارة بسبب تراجع نتائج الفريق ، بالإضافة إلى أزمة مع حسنى عبد ربه قائد الدراويش السابق، حيث فوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وكان قد، قال حسنى عبد ربه فى تصريحات خاصة، إنه بعد أن دخل من بوابة ملعب الإسماعيلى فوجئ بفرد من الأمن يخبره بمنعه من حضور اللقاء، وإنه مطالب بمغادرة الاستاد بناءًا على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وهو ما دفع القيصر لعرض بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الأمر قبل أن يغادر الملعب.