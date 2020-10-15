شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بوغطاس يفاضل بين 3 أندية فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الحميد، وكيل التونسى زياد بوغطاس لاعب النجم الرياضى الساحلى والمنتخب التونسى، أن اللاعب سيصل القاهرة الأسبوع المقبل للتوقيع لأحد أندية القمة فى الدورى المصرى، بعد تلقيه أكثر من عرض من أندية جماهيرية فى الدورى.

وقال وكيل اللاعب، فى تصريحات لليوم السابع، إن اللاعب يفاضل حالياً بين 3 عروض من أندية كبيرة فى الدورى المصرى لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائى حتى هذه اللحظة، مضيفا، "اللاعب سيحضر إلى القاهرة برفقة ميساء الشريف وكيلته فى تونس الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير"، مؤكداً أن اللاعب يمتلك عرضين من خلالها أحدهما من التعاون السعودى والآخر من الكويت الكويتى لكنه فضل اللعب فى الدورى المصرى.

وأكد وكيل اللاعب أنه بصدد إنهاء كافة إجراءات دخوله القاهرة فور استلامه التأشيرة من السفارة المصرية فى تونس الأحد المقبل، موضحاً أن بوغطاس أجرى مسحة كورونا وأنهى كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة قبل وصوله القاهرة.

من جهته، أكد زياد بوغطاس أنه يفضل اللعب فى الدورى المصرى فى الوقت الراهن بعد استشارة زملائه فرجانى ساسى وعلى معلول وحمدى النقاز، مشيرا إلى أنه يعكف حالياً على المقارنة بين العروض المصرية الثلاثة لاختيار الأنسب له فنيا لاسيما أنه أنهى الاتفاقات المالية مع الأندية الثلاثة ولا توجد فيها أى خلافات لكنه ينظر لاحترافه فى الدورى المصرية من الناحية الفنية فقط ومدى اضافتها له .