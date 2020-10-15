شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعاهدون على الفوز بلقب الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاهد لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز على مواصلة المشاور والتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى، كونها المشاركة التاريخية الأولى للنادى قارياً، ويستعد بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز فيديو تحفيزى للاعبي فريق الكرة والجهاز الفني والإدارة التنفيذية قبل السفر للمغرب تمهيدا لخوض المباريات النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تغادر البعثة مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى المغرب، على أن تصل فى السابعة مساء اليوم.

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من ناحية أخرى، فاز فريق طلائع الجيش على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ليحصد الطلائع بطاقة التأهل لنصف النهائى ويضرب موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.