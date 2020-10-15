الامارات | مدرب ليفربول يطلب رحيل 5 لاعبين في 48 ساعة

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول يطلب رحيل 5 لاعبين في 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أمس عن أن مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب طلب رحيل خمسة لاعبين دفعة واحدة في 48 ساعة. وقالت إن الامر يتعلق بمجموعة من اللاعبين الذين لم يعد المدرب الالماني راغبا في استمرارهم. ومن بين هؤلاء، الدولي الولزي هاري ويلسون، والذي أمضى الموسم الماضي معارا مع فريق بورنموث.
وفشلت العديد من المحاولات من ليفربول لإعارة اللاعب، لكن المدرب مصر على رحيله، خاصة مع تقدم تشلسي بعرض للتعاقد معه. والامر نفسه ايضا بالنسبة لبين ودبرن، والذي لم يعد محط اهتمام المدرب. أما اللاعبين الثلاثة الاخرين، فهم نات فيليبس وليام ميلر وهيربي كين.
يذكر أن سوق الانتقالات الانجليزي يقفل ابوابه غدا، ويرغب ليفربول في التخلص اللاعبين الخمس بسرعة، وتأمين قدوم حارس جديد، لتوفير دعم احتياطي للحارس أليسون بيكر.
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