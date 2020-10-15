شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد يواصل تجهيز بهلا العمانى بالمباريات الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل عبدالناصر محمد، المدير الفنى الجديد لفريق بهلا العمانى، إعداد الفريق خلال الفترة الحالية استعداداً لاستئناف النشاط الكروى مرة أخرى يوم 23 أكتوبر الجارى وذلك حسبما أعلن الاتحاد العمانى لكرة القدم خلال الأيام الماضية.

ويخوض مساء اليوم في السادسة، فريق بهلا العمانى تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام، ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى، ثانى مبارياته الودية أمام فريق نزوى.

وبدأ الجهاز الفنى في تحديد وضع يده على نقاط القوة والضعف في فريق بهلا من خلال التدريبات اليومية ويسعى حاليا إلى علاجها قبل عودة النشاط الكروى مرة أخرى في عمان، خاصة وأن عبدالناصر محمد يسعى إلى ترك بصمة جيدة في عمان.

ويسعى الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية إلى تطوير أداء الفريق قبل عودة الدورى العمانى من جديد طمعاً في الظهور بمستوى طيب وتحقيق مركز متقدم في جدول الدورى.