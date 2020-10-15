شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعاهدون على الفوز بلقب الكونفيدرالية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو تحفيزيا للاعبي فريق الكرة والجهاز الفني والإدارة التنفيذية قبل السفر إلى المغرب تمهيدًا لخوض المباريات النهائية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني يوم الثلاثاء المقبل، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نصف النهائي، وفي حال فوزه سيخوض النهائي بملعب مولاي عبدالله بالرباط يوم 25 أكتوبر الجاري.

وتعاهد اللاعبون على مواصلة المشوار والتتويج باللقب الغالي وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي، كونها المشاركة التاريخية الأولى للنادي قاريا.