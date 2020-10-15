شكرا لقرائتكم خبر عن حماده أنور: مباراة الرجاء صعبة.. وثقتنا كبيرة في الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمصاحب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب على صعوبة مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها الأحد القادم، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشدد «أنور» على أن الجميع يحترم فريق الرجاء، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك تظهر شخصيتهم في مثل هذه المباريات الحاسمة والتي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة.

وقال أنور: «الإدارة وفرت كل شيء للفريق سواء طائرة خاصة لنقل الفريق أو فندق على أعلى مستوى وجميع اللاعبين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في المعسكر والتركيز في التدريبات».

وأضاف: «ثقتنا كبيرة في الفريق وننتظر أن يحقق البطولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا».