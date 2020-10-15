شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يجري مسحة طبية قبل الانضمام لمعسكر الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى المغرب في التاسعة مساء اليوم الخميس، للانضمام لمعسكر الفريق هناك.

ويجري اللاعب مسحة طبية قبل الانضمام لمعسكر الزمالك الذي يستعد لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.