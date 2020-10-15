شكرا لقرائتكم خبر عن «كيك بوكسينج» ينظم دورة تدريبة للفتيات للتصدي للمتحرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن رعاية مبادرة «لا للتحرش لا للبطلجة» هدفها التوعية بمخاطر التحرش وكيفية مواجهته مع كيفية السيطرة على المتحرش بأقل مجهود.

وأعلن صبيح عن تنظيم دورة تدريبية على مدار خمسة أيام للفتيات لعدد 20 متدربة بالدورة التدريبية الواحدة بواقع 4 ساعات يوميا على فترتين تدريبيتين يتخللها ساعة استراحة، وسيتم منح الفتيات محاضرة نظرية عن التحرش من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط القوة والضعف في الجسم واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس والإنسان.

ويتم التعريف خلال الدورة التدريبية بكيفية استخدام مهارات ضربات الكوع والركبة في الدفاع عن النفس واستخدام مهارات اليدين (اليد الفارغة ومهارات اللكم) وربطها بضربات الكوع والركبة في الدفاع عن النفس، كما يتم منح الفتيات دورات تدريبية في تقنيات الدفاع عن النفس ضد السلاح الأبيض أو الناري، ويتم منح المتدربين شهادة تقدير لكل متدرب مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ومنظمة الامم المتحدة للسكان «UNFPA».