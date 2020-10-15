شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 21 لاعبًا لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة باستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري.
وضمت القائمة كلًا من: «الهانى سليمان- عمر صلاح- أحمد الشيخ- محمد كوفى- رجب نبيل- محمود عزت- أحمد جمال- محمد الترهونى- محمد عبدالمنعم- أحمد فتوح- شريف رضا- محمود حليمو- محمد نادى- أحمد حمص- شريف رضا- إسلام جمال- ناصر ماهر- حسام حسن- ديريك نسينامبي- صلاح محسن- أحمد حسن مكى».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
104,915
-
تعافي
97,920
-
وفيات
6,077
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يضم 21 لاعبًا لمواجهة مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.