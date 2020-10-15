شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 21 لاعبًا لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة باستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري.

وضمت القائمة كلًا من: «الهانى سليمان- عمر صلاح- أحمد الشيخ- محمد كوفى- رجب نبيل- محمود عزت- أحمد جمال- محمد الترهونى- محمد عبدالمنعم- أحمد فتوح- شريف رضا- محمود حليمو- محمد نادى- أحمد حمص- شريف رضا- إسلام جمال- ناصر ماهر- حسام حسن- ديريك نسينامبي- صلاح محسن- أحمد حسن مكى».