«موسيماني» يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبي الفريق في مقر الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. وقرر «موسيماني» عقد المحاضرة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المغرب؛ لشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الوداد المغربي. ويسعى المدير الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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