شكرا لقرائتكم الشامى: العلاقة بين الأندية وأعضاء الاتحاد تعرقل إنشاء الرابطة المحترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أنه تم إنشاء رابطة الأندية المحترفة فى وقت سابق، وكانت مجرد "حبر على ورق"، وقال الشامى فى تصريحات خاصة عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "رابطة الأندية المحترفة كان هدفها البحث عن حقوق الأندية، هناك علاقة شراكة بين الرابطة واتحاد كرة القدم يتم اتباعها فى جميع وسائل الإعلام".

وأضاف: "من 2007، تم إنشاء جميع الروابط فى مختلف اتحادات العالم، لكن البعض يدعى أننا سأحصل على جزء من "التورتة"، والهدف من إنشاء رابطة الأندية المحترفة، هو تطوير كرة القدم المصرية".

وأكمل: "العلاقة بين الأندية وأعضاء الاتحاد تعرقل إنشاء رابطة الأندية، البعض يريد تأجيل مباريات والحصول على مزايا، ولذلك يتم الحديث مع مسئولى اتحاد كرة القدم مباشرة".

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وواصل: "لا يمكن إنطلاق الدورى فى العالم كله بدون رابطة المحترفين، والبعض بات ينشغل بين الانتخابات والخناقات فقط".

وأردف: "لدينا الآن فرصة لن تتكرر، فى إنشاء رابطة الأندية المحترفة، يجب على الأندية الوقوف بقوة لوجود بنود خاصة فى اللائحة من أجل تطوير الكرة المصرية".

واستطرد: "هناك البعض يقف ضد اللائحة، ويحاولون إعاقة التطوير فى الكرة المصرية".

وأتم: "نبحث فقط عن المصلحة العامة للكرة المصرية، البعض ينشغل بأمور بعيدة عن التطوير، وسأخوض انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة، ولكن لو يتم وجود لائحة قوية ويكون هدفها التطوير فلن أترشح".