شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يغلق ملف احترافه حاليا للتركيز في مواجهة الرجاء ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ملف احترافه ورحيله عن قلعة ميت عقبة، من أجل التركيز التام فى الاستعدادات الخاصة بمواجهة الرجاء المغربي، التى ستقام يوم الأحد المقبل.

وكشف مصطفى فى جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على هامش رحلة الفريق إلى المغرب، أن كل تركيزه ينصب مع الفريق من أجل المساهمة مع زملائه فى مواصلة السعى نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002.

بعدما تلقى اللاعب مجموعة من العروض الأوروبية فى الفترة الماضية، إلا أن إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضت رحيل أى لاعب فى التوقيت الحالى لتحقيق الهدف الأساسى للفريق وهو التتويج باللقب الأفريقى.

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