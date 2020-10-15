شكرا لقرائتكم 25 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا لنصف نهائى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز قائمة اللاعبين التى تغادر إلى المغرب، عصر اليوم، الخميس، استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيواجه الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وضمت قائمة بيراميدز 25 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان - أحمد الشناوى - أحمد دعدور

خط الدفاع: على جبر - عمر جابر - عبد الله بكرى - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدى - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيونى - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراورى

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خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة فى الثالثة عصرا لتصل كازبلانكا فى السابعة مساء، وتُقيم البعثة فى نفس فندق إقامة الزمالك بالمغرب، ومن المنتظر أن ينضم الثنائى كانون وتراورى للبعثة فى الدار البيضاء.

من ناحية أخرى، فاز فريق طلائع الجيش على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد بتروسبورت فى افتتاح مباريات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر، ليحصد الطلائع بطاقة التأهل لنصف النهائى ويضرب موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.

وأهدر جون أنطوى الضربة الأولى لبيراميدز، وأحرز محمد أشرف روقا للطلائع، ثم أحرز دودو الجباس أول هدف لبيراميدز، وسجل أحمد موسى كابوريا الهدف الثانى للطلائع، كما أهدر على جبر هدف أخر لبيراميدز، وأحرز على الفيل الهدف الثالث للطلائع، ثم أهدر محمود حمادة الهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3 / 1 للطلائع.