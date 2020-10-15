شكرا لقرائتكم الأهلى يتلقى عرضا لإعارة جيرالدو فى البرازيل.. واللاعب يضع شرطا للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولى جيرالدو صانع ألعاب الأهلى، عرضا من أحد الأندية البرازيلية للانتقال إليها فى الموسم الجديد على سبيل الإعارة، فى ظل استقرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على رحيله لعدم الحاجة الفنية إليه، ولإفساح المجال أمام الأهلى للتعاقد مع لاعب أجنبى فى الموسم الجديد.

وعلم "الخليج 365" أن جيرالدو اشترط للموافقة على الانتقال للفريق البرازيلى الحصول على نفس القيمة المادية التى يحصل عليها فى الأهلى والبالغة 600 ألف دولار سنويا، وفى حالة عدم قدرة النادى البرازيلى على تحمل المبلغ بالكامل يقوم الأهلى بدفع مبلغ ترضية له خلال فترة الإعارة، وهو الأمر الذى تدرسه إدارة الأهلى فى الوقت الحالي.

ونجح مسئولو الأهلى فى الوصول لاتفاق بخصوص ضم المغربى بدر بانون مدافع الرجاء على أن يتم الاعلان عن ضمه بنهاية بطولة دورى ابطال افريقيا.

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ويعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني محاضرة فيديو في السادسة والنصف يعقبها التحرك لخوض المران الثاني على ملعب" كهرماء كاليفورنيا"

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.