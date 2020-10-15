شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج يعلن نجاته وأسرته من حريق نشب فى منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجا أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى الأسبق وأسرته من حريق نشب فى منزله، حيث كتب أحمد سمير فرج عبر حسابه على فيس بوك : "اللهم الف حمد وشكر ليك يارب راضى كل الرضا عن قضائك البيت كله ولع وربنا سبحانه وتعالى كتبلنا عمر جديد.. ألف حمد وشكر ليك يارب الف حمد وشكر ليك يارب".

وفى وقت سابق، حرص أحمد سمير فرج على توجيه رسالة لجماهير الدروايش بعد الأزمة التى نشبت مع مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان، وكتب سميرفرج على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "جمهور الاسماعيلى الغالى محدش ينزل يعمل وقفات ولا مظاهرات عشان ده مخالف، وممكن تتحبس وأهلك هما اللى هيتعبوا ويعيطوا عليك ويتبهدلوا".

وأضاف أحمد سمير فرج : "محدش يسخنكوا وتنزلوا، صدقنى النادى مش هيعملك حاجة، حب النادى على عينى وراسى والنادى خيره علينا كلنا، بس والله إنك تتحبس ليلة واحدة ما تساوى ملايين الدنيا، كل اللى فى إيدك إعمل عضوية ولو حد منعك إعمل محضر رسمى".

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وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بين الجماهير ومجلس الإدارة بسبب تراجع نتائج الفريق، بالإضافة إلى أزمة مع حسنى عبد ربه قائد الدراويش السابق، حيث فوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان قد، قال حسنى عبد ربه فى تصريحات خاصة، إنه بعد أن دخل من بوابة ملعب الإسماعيلى فوجئ بفرد من الأمن يخبره بمنعه من حضور اللقاء، وإنه مطالب بمغادرة الاستاد بناءًا على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وهو ما دفع القيصر لعرض بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الأمر قبل أن يغادر الملعب.