شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوضح قانونية مشاركة أحمد الشناوى مع بيراميدز؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، قانونية مشاركة أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز مع فريقه أمام طلائع الجيش فى المباراة، التى أقيمت أمس الاربعاء فى دور الـ8 بكأس مصر وانتهت بفوز الطلائع 3 /1 .

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لم يتم إيقاقه بسبب المستحقات المتأخرة عليه لصالح ناديه السابق الزمالك كما يتردد، وأن مشاركته مع بيراميدز سليمة 100% .

كانت لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة قد ألزمت أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، وحارس الزمالك السابق بـ8 ملايين جنيه لصالح الزمالك وفى حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى والى الان لم يوجد قرار رسمى بالإيقاف من قبل لجنة التظلمات.

وباتت بطولة الكونفدرالية الافريقية هى الأمل الأخير أمام بيراميدز، خوفا من الخروج بصفر من الموسم "موسم بلا حمص" عقب الإقصاء من كأس مصر، فى ربع النهائى أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، على ملعب المقاولون العرب.

كما أصبح أقصى امال وطموحات هو المنافسة على المركز الثانى فى الدورى بعد تتويج الأهلى باللقب رسميا قبل 7 جولات على النهاية بما يعنى أن الفرى السماوى ليس البطل كما أصبح أيضا مهددا بفقدان الوصيف أيضا بعد تعادله أمام الأهلي، فى الجولة الماضية، لينتظر فى الجولة الأخيرة تعثر الزمالك أمام الإسماعيلي، مع فوزه على المقاولون من أجل خطف الوصافة، حيث بات الزمالك هو الأقرب لانتزاع المركز الثاني.

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بينما ينتظر بيراميداز بطولة الكونفدرالية على أمل اقتناص أول لقب فى تاريخه، بعد انعدام فرصه فى المنافسة على بطولتى الدورى وكأس مصر، حيث يستعد للسفر إلى المغرب من أجل ملاقاة حوريا كوناكري، فى الدور نصف النهائى يوم الاثنين المقبل.

وتفوق فريق طلائع الجيش على بيراميدز، فى بطولة كأس مصر، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3\1، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبى بدون أهداف.