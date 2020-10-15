شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يتعهدون على التتويج بالكونفدرالية وتحقيق البطولة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على مواصلة المشاور والتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادي، كونها المشاركة التاريخية الأولى للنادى قاريا، حيث يستعد بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز فيديو تحفيزى للاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارة التنفيذية قبل السفر للمغرب تمهيدا لخوض المباريات النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تغادر البعثة مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى المغرب، على أن يكون الوصول فى السابعة مساء اليوم.

وكان فاز فريق طلائع الجيش على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت فى افتتاح مباريات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر، ليحصد الطلائع بطاقة التأهل لنصف النهائى ويضرب موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.

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أهدر جون أنطوى الضربة الأولى لبيراميدز، وأحرز محمد أشرف روقا للطلائع، ثم أحرز دودو الجباس أول هدف لبيراميدز، وسجل أحمد موسى كابوريا الهدف الثانى للطلائع، كما أهدر على جبر هدف أخر لبيراميدز، وأحرز على الفيل الهدف الثالث للطلائع، ثم أهدر محمود حمادة الهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3 / 1 للطلائع.

ولم يشفع إشراك أحمد الشناوى بديلا فى ركلات الترحيج بديلا للمهدى سليمان فى ترجيح كفة بيراميدز، وساهم فى خسارة الفريق.