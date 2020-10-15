شكرا لقرائتكم الوداد ضد الأهلي.. برنامج للاعبي الفريق استعداد للمواجهة الافريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني برنامجا للاعبي الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، وتناولت بعثة الفريق وجبة الإفطار في العاشرة صباحا، على أن يحصل اللاعبون على وجبة الغداء في الثانية ظهرا، ومن المقرر أن يجري اللاعبون والجهاز الفني وأفراد البعثة مسحة جديدة في الثانية والنصف في مقر الإقامة، ويحصل الجميع على وجبة خفيفة في الخامسة مساء.

ويعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني محاضرة فيديو في السادسة والنصف يعقبها التحرك لخوض المران الثاني على ملعب" كهرماء كاليفورنيا"

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو.

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وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.