شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقيم حفلا لتكريم فرق الثلاث الصاعدة للدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إقامة حفل تكريم للفرق الثلاث الصاعدة من القسم الثاني للدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة عقب تحديد موعد بالاحتفالية .

وصعد فريقي غزل المحلة والبنك الاهلي رسميا الي الدوري الممتاز بينما يحسم الفريق الثالث اليوم بطاقة التأهل وهما سيراميكا كليو باترا وفريق بتروجت.

في سياق مغاير، أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديلات بالجملة فى مواعيد وملاعب مباريات الجولة الـ33 بالدورى، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان لها "بناء على طلب الشركة الراعية ولاعتبارات خاصة ببث المباريات قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف لتقام فى الخامسة مساء، وإقامة بعض المباريات المقرر إقامتها في الثامنة مساء لتقام في الثامنة والنصف ، كما تقرر تغيير أماكن بعض المباريات بعد ورود الموافقات الأمنية لتقام المباريات على النحو التالي:

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- مباراتا الخميس 15 أكتوبر ضمن الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز : تقام مباراة الإسماعيلي مع أسوان في الخامسة مساء بدلا من الخامسة والنصف، ومباراة المقاولون العرب مع إنبى فى الثامنة والنصف بدلا من الثامنة مساء، وذلك على الملعبين المحدد لهما سابقا .

- مباراة الاتحاد السكندرى مع الإنتاج الحربى ضمن الجولة نفسها في موعدها المحدد في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل 17 أكتوبر مع نقلها إلى استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.