شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن خضوع فرجاني ساسي لمسحة طبية قبل الانضمام لمعسكر المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك، وصول التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق إلى المغرب في التاسعة مساء اليوم للانضمام لمعسكر الفريق هناك.

وشدد موقع الزمالك الرسمي على إجراء فرجاني ساسي مسحة طبية قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.