شكرا لقرائتكم حماده أنور: مباراة الرجاء صعبة وشخصية الزمالك تظهر في المواجهات القوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حماده أنور عضو مجلس إدارة النادى والمصاحب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى المغرب على صعوبة مباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وشدد أنور على أن الجميع يحترم فريق الرجاء، مشيرا إلى أن لاعبى الزمالك تظهر شخصيتهم فى مثل هذه المباريات الحاسمة والتى يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة.

Advertisements

وقال أنور :"الإدارة وفرت كل شيء للفريق سواء طائرة خاصة لنقل الفريق أو فندق على أعلى مستوى وجميع اللاعبين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى المعسكر والتركيز فى التدريبات".

وأضاف :"ثقتنا كبيرة فى الفريق وننتظر أن يحققوا البطولة السادسة بدورى أبطال إفريقيا".