كل ما تعرفه عن مواجهة الإسماعيلى ضد أسوان في الدوري

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جدة - عمرو شويل يستضيف الإسماعيلى نظيره أسوان فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة سهلة للفريقين بعد أن ضمن كل منهما البقاء فى المسابقة بعد صراع مرير للنجاة من دوامة الهبوط، ويدخل الدراويش مباراة اليوم بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى أخر ظهور باللقاء المؤجل من الأسبوع 19، بينما فاز أسوان على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

*ترتيب الاسماعيلى وأسوان فى جدول الدوري



ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بترتيب جدول الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الاسماعيلى واسوان



سبق للفريقين أن تواجها فى 19 مباراة، فاز خلالهم الدراويش فى 11 مباراة وتعادل الفريقان فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبو الإسماعيلى فى شباك أسوان 41 هدف واستقبلت شباكهم 24 هدف مع خروج ست مباريات “كلين شيت” شباك نظيفة.

وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز تماسيح النيل بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 3 فبراير 2020 على ستاد أسوان بالجولة السادسة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية أسوان فادى فريد ومحمد عبد المجيد وسجل هدف الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف

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*ريكاردو يبحث عن الفوز الرابع وكشرى يسعى لمواصلة الانتصارات



ويسعى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى لتحقيق فوزه الرابع مع الدراويش لتحسين مركز الفريق قبل نهاية المسابقة حيث فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر3 وأحرز 6 من الأهداف ودخل مرمى الفريق8 أهداف.

فى المقابل طالب أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لاسيما بعد زوال ضغوط معركة الهبوط فى محاولة لتحسين وضع تماسيح النيل بجدول المسابقة، لاسيما أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة له مع زهرة الجنوب حيث أبلغ مسئولى أسوان بعزمه حسم موقفه بالبقاء أو الرحيل عقب مواجهة الاسماعيلى بعد تلقيه عروض كثيرة للموسم الجديد

*التشكيل المتوقع للاسماعيلى وأسوان



ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أسوان مكون من :"محمد فوزى، محمود البدرى، محمد عمار، إبراهيم ابو اليزيد، احمد ايمن، محمود دونجا، عماد حمدى، محمد الشامى، عمر الوحش، عبد الرحمن مجدى، حمدى زكى".

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الاسماعيلى مكون من :" مسعد عوض، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسى، مصطفى البدري".