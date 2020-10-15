شكرا لقرائتكم بيراميدز والزمالك جيران فى نفس فندق الإقامة بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تٌقيم بعثة الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، فى نفس فندق إقامة الزمالك، بدولة المغرب الشقيقة، حيث يستعد الفريق السماوى لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى يوم 20 أكتوبر الجارى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر، كما يستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى الأحد المقبل فى مباراة ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وتغادر بعثة فريق بيراميدز مطار القاهرة فى الثالثة عصر اليوم، على متن طائرة خاصة متجهة إلى المغرب، حيث حرصت الإدارة على توفير طائرة خاصة، فى إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالي.

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وكان فاز فريق طلائع الجيش على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، ليحصد الطلائع بطاقة التأهل لنصف النهائى ويضرب موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر.

أهدر جون أنطوى الضربة الأولى لبيراميدز، وأحرز محمد أشرف روقا للطلائع، ثم أحرز دودو الجباس أول هدف لبيراميدز، وسجل أحمد موسى كابوريا الهدف الثانى للطلائع، كما أهدر على جبر هدف أخر لبيراميدز، وأحرز على الفيل الهدف الثالث للطلائع، ثم أهدر محمود حمادة الهدف الثالث، لتصبح النتيجة 3 / 1 للطلائع.

ولم يشفع إشراك أحمد الشناوى بديلا فى ركلات الترحيج بديلا للمهدى سليمان فى ترجيح كفة بيراميدز، وساهم فى خسارة الفريق.