شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفاوض إبراهيم عبد القوى مدافع وسط سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع إبراهيم عبد القوى مدافع وسط سموحة بعد رحيل اللاعب بشكل رسمى عن ناديه خلال الأيام الماضية .
كان اللاعب قد قام بفسخ تعاقده مع سموحة بالتراضى مع التنازل عن كافة مستحقاته المالية للحصول على الإستغناء الخاص به بعدما خرج من حسابات الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب النادى .
ويسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع مدافع وسط سموحة السابق من أجل تدعيم منطقة وسط الدراويش فى ظل رغبة مجلس الإدارة الأصفر بناء فريق قوى قادر على عودة الفريق لمنصات التتويج من جديد .
قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر الإستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو لاعب وسط الفريق بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى أخر .
وأنهى إيمومو كافة الإجراءات مع النادي السكندري بالتراضي، حيث ينتظر عودته إلى بلاده نهاية الأسبوع الجارى .
وتعاقد سموحة مع إيمومو خلال فترة الإنتقالات الشتوية موسم 2018/2019 قادما من نادي فيتا كلوب الكونغولى
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