شكرا لقرائتكم ضياء السيد ينتقد ضعف شخصية نجوم القطبين ويؤكد: ناقص ينزلوا الملعب بالتليفون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد نجم الأهلى ومنتخب مصر الاسبق، أن نجوم الأهلى والزمالك أمامهم فرصة ذهبية للصعود للمباراة النهائية لدورى الابطال الافريقى فى ظل غياب الحضور الجماهيرى فى المواجهات المغربية.

وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"نجوم الأهلى والزمالك المفروض يحمدوا ربنا أن المباراة بدون جمهور، لان الجيل الحالى لا يتحمل ضغوط الجماهير المغربية، دول مش بيقدورا يتحملوا ضغوط السويشال ميديا وناقص ينزلوا الملعب بالتليفون".

ويضيف ضياء السيد: "الكورونا منحتك فرصة لازم تستغلها وتلعب وتكسب هناك، المباريات دى مباريات لاعيبة وليس مدربين، المدربين جايين لسه وملحقوش يعملوا أى بصمة، لازم كل لاعبى الأهلى والزمالك يعرفوا أن دى مبارياتهم لازم يكون فى جرى وروح وتركيز وحسم ورغبة فى الفوز من البداية وحتى صافرة النهاية".

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وأكمل نجم الأهلى الاسبق:" التتويج باللقب الافريقى لحظات لاتنسى فى مسيرة أى لاعب ولازالت اتذكر هذه اللحظات فى رحلتى مع الأهلى وعلاقتنا بنجوم الزمالك واحتفالنا سوياً بالالقاب الافريقية ومساندة كل فريق للاخر قبل مباراته "

ويُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة جديدة اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يجرى أفراد البعثة المسحة فى الثانية والنصف بتوقيت المغرب، فى إطار الإجراءات الطبية التى يطبقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك بعدما خضعت البعثة لمسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

فى الوقت الذى وضع وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية للأهلى، برنامجاً خاصاً لتجهيز الثنائى التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو، لاعبى الفريق اللذين انضما إلى بعثة الفريق بالمغرب أمس، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي، من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد