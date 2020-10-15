شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يعلن التنظيمات الخاصة بالمسابقات خلال فترة "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء برئاسة ياسر المسحل، التنظيمات الخاصة بالمسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا "كوفيد - 19".

وفي موقعه الإلكتروني، نشر الاتحاد قائمة التنظيمات التي جاء فيها تحت مادة الامتثال للبروتوكولات الطبية، يتعين على جميع الأفراد والأندية والجهات المتداخلة في تنظيم المسابقات بالامتثال لأحكام هذه التنظيمات وأي تعاميم أو تدابير استثنائية تصدر عن الاتحاد أو الروابط المحترفة لتنظيم المسابقة خلال فترة الجائحة، ولجميع البروتوكولات والقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة والطب والأمن والسفر وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تحددها السلطات المختصة.

وتحت مادة الاختبار والأهلية، نشر الاتحاد "أي لاعب أو مسؤول من الفرق المشاركة تظهر عينته إيجابية لفيروس كورونا قبل موعد أي مباراة يخضع للعزل الطبي فورا من قبل النادي وفقا للبروتوكول الصحي ويمنع الشخص المعني من المشاركة بأي نشاط رياضي من تاريخ ثبوت الإصابة حتى نهاية فترة العزل. وتقلص أو تزيد مدة العزل الطبي وفقا للتحديثات المعتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. ويعتبر اللاعب الذي يشارك في مباراة بشكل يتخالف مع أحكام الفقرة الأولى غير مؤهل للمشاركة وفق المادة 59 من لائحة الانضباط والأخلاق".

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وفي المادة الخاصة بأحكام المشاركين في الدوريات المحترفة، فإن اللاعبين المسجلين في القائمة الرسمية على النظام الإلكتروني والمسؤولون المسجلون في قائمة أعضاء الإطار الفني والإداري للفريق يخضعون إلى اختبار PCR للكشف عن إصابتهم بكورونا من عدمها قبل يومين فما أقل من أول مشاركة في المسابقة. ويجوز للجنة المسابقات بروابط المحترفين إلزام ناد فأكثر لإجراء اختبارات طبية جديدة للضرورة، ويمنع أي لاعب أو مسؤول من المشاركة ما لم يتم رفع اسمه من قبل غرفة التحكم بالاتحاد السعودي إلى الرابطة قبل 12 ساعة من المباراة المعنية.

واستكمالا للمادة نفسها، ليس على اللاعبين المنتقلين من ناد سعودي إلى آخر أن يقوموا بإجراء اختبار طبي جديد، وعلى الأندية إخطار غرفة التحكم بأسماء اللاعبين الذين يسافرون خارج السعودية لأي سبب كان وعلى اللاعب المعني أن يقوم باختبار طبي جديد. ويعفى اللاعبون والمسؤولون في أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من إجراء اختبار قبل المشاركة في كأس الملك أو أي مباريات ودية في السعودية.

وفي المادة الخامسة تطرق الاتحاد إلى تحديد نتائج المباريات، إذ يعتبر الفريق غير القادر على توفير الحد الأدنى من اللاعبين بسبب كوفيد-19 أو غيره، خاسرا بنتيجة 3 - صفر في مباريات الدوري دون المنع من إكمال المسابقة، وخاسرا بالنتيجة نفسها في مباريات خروج المغلوب ويعتبر منسحبا من المسابقة. ولا يسمح لأي مباراة أن تقام ما لم تحتوي قائمة الفريقين من وجود 13 لاعبا كحد أدنى بما فيهم حارس مرمى واحد في بطولات دوري المحترفين والدرجة الأولى والدرجة الثانية، و7 لاعبين بما فيهم حارس مرمى في بطولات الدرجة الثالثة والرابعة والفئات السنية.