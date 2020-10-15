شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى عرضا لإعارة جيرالدو فى البرازيل.. واللاعب يضع شرطا للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأنجولى جيرالدو، صانع ألعاب الأهلى، عرضاً من أحد الأندية البرازيلية للانتقال إليها فى الموسم الجديد على سبيل الإعارة، فى ظل استقرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على رحيله لعدم الحاجة الفنية إليه، ولإفساح المجال أمام الأهلى للتعاقد مع لاعب أجنبى فى الموسم الجديد.

ولمعرفة شرط جيرالدو للرحيل عن الأهلى من هنا

ونجح مسئولو الأهلى فى الوصول لاتفاق بخصوص ضم المغربى بدر بانون مدافع الرجاء على أن يتم الاعلان عن ضمه بنهاية بطولة دورى ابطال أفريقيا.

ويعقد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، محاضرة فيديو فى السادسة والنصف يعقبها التحرك لخوض المران الثانى على ملعب" كهرماء كاليفورنيا".

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وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.