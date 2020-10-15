شكرا لقرائتكم خبر عن حماده أنور يتحدث عن صعوبة مواجهة الرجاء ويؤكد: ثقتنا كبيرة فى لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة النادى والمصاحب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى المغرب، صعوبة مباراة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، مشدداً على أن الجميع يحترم فريق الرجاء، وأن لاعبى الزمالك تظهر شخصيتهم فى مثل هذه المباريات الحاسمة والتى يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة طيبة.

وأضاف أنور، "الإدارة وفرت كل شيء للفريق، سواء طائرة خاصة لنقل الفريق أو فندق على أعلى مستوى، وجميع اللاعبين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية فى المعسكر والتركيز فى التدريبات، وثقتنا كبيرة فى الفريق وننتظر أن يحققوا البطولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا".

من ناحية أخرى، أغلق مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ملف احترافه ورحيله عن قلعة ميت عقبة من أجل التركيز التام فى الاستعدادات الخاصة بمواجهة الرجاء المغربى، التى ستقام لأحد المقبل، وكشف مصطفى فى جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على هامش رحلة الفريق إلى المغرب، أن كل تركيزه ينصب مع الفريق من أجل المساهمة مع زملائه فى مواصلة السعى نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002.

وتلقى مصطفى محمد عدة عروض أوروبية الفترة الماضية، إلا أن إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضت رحيل أى لاعب فى التوقيت الحالى لتحقيق الهدف الأساسى للفريق وهو التتويج باللقب الأفريقى.