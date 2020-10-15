شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى 181 مباراة خارج ملعبه قبل مواجهة الوداد المغربى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المصيرية التى تجمع الأهلى والوداد المغربى مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويبحث المارد الأحمر عن تاسع ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى يتزعمها بقائمة الأكثر تتويجا، بينما يسعى بطل المغرب لخطف الأميرة الأفريقية الثالثة فى تاريخه.

وطوال تاريخ الاهلى بدورى الأبطال الأفريقى، توج المارد الأحمر بطلا ثمانى مرات وأحرز لقب الوصيف فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز فى 142 وتعادل فى 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 .

وفى المقابل طوال تاريخ الوداد المغربى بدورى الابطال الأفريقى، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز فى 50 لقاءً وتعادل فى 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبوه 157 وتلقت شباكه 98.

ويملك المارد الأحمر تاريخاً طويلاً من المباريات الأفريقية خارج ملعبه نستعرضها فى السطور التالية قبل صدام الأهلى والوداد المغربى..

أرقام الأهلى خارج ملعبه فى دورى الابطال:

- لعب = 142

- فاز = 30

- تعادل = 58

- خسر = 54

- سجل = 105

- استقبل = 139

- كلين شيت = 50

- فشل فى التسجيل = 69

Advertisements

اما أرقام الأهلى خارج ملعبه على مستوى كل البطولات الأفريقية:

- لعب = 181

- فاز = 38

- تعادل = 69

- خسر = 74

- سجل = 133

- استقبل = 182

- كلين شيت = 60

- فشل فى التسجيل = 87

وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي ، وانضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.