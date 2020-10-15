شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف ثغرات الوداد للاعبي الأهلي في محاضرة بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فيديو للاعبي الفريق في مقر الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وقرر موسيماني عقد المحاضرة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المغرب؛ لشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الوداد المغربي وكشف أبرز عيوب بطل المغرب لاستغلالها في المباراة.

ويسعى المدير الفني لتجهيز لاعبي الأهلي بالشكل المناسب لمباراة الذهاب المقرر اقامتها مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو.

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وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.