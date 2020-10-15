شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق استمارة التسجيل لدعم المبادرات الشبابية للفرص المتكافئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، استمارة التسجيل لدعم المبادرات الشبابية فى المرحلة التجريبية لبرنامج الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

ويسعى المشروع لتعزيز المشاركة الاجتماعية وإدماج الشباب، خاصة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، فى عمليات التنمية الوطنية، ويركز على موضوعات النمو السكانى، والمساواة بين الجنسين، وإدماج الأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال تنمية القدرات والنهج التشاركى، ما يقدم مساهمات ذات مغزى فى تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية والتنمية الاجتماعية فى مصر، وذلك تماشياً مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة المصرية لتحسين حياة جميع المصريين.

موضوعات المبادرات :-

1-المشاركة والدمج الاجتماعي: مثل تعزيز وتيسير مشاركة وإدماج الشباب وخصوصاً الشباب والشابات من ذوي الدخل المحدود والمهمشين، والشباب ذوي الإعاقة، وسهولة الوصول إلى الخدمات العامة على ثلاثة مستويات مختلفة: الوطنية والمجتمعية والمنزلية

2-الصحة الإنجابية والنمو السكاني على المستوى المجتمعي أو المنزلي أو الشخصي

المساواة بين الجنسين: مثل تعزيز دور الشابات والمرأة في المجتمع، تثقيف الشباب والشابات عن مفهوم 3-النوع الاجتماعي ومكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة في المجال العام

النطاق الجغرافي :-

محافظات (القاهرة - الاسكندرية - اسيوط - اسوان)

حجم التمويل :-

لا يزيد حجم تمويل المشروع الصغير 11 ألف جنيه

الاختيار وأسس التقييم :-

- سيتم اختيال إجمالي 20 مبادرة شبابية حيث يتم تقييم الأفكار المقدمة على أساس ارتباطها بمواضيع المشروع، ووضوح الفكرة، والابتكار، والجدوى

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مدى ارتباط الفكرة المقدمة بموضوعات المشروع وأهدافه الرئيسية -

- وضوح الفكرة وأهدافها وطريقة التنفيذ والفئات المستهدفة

- درجة الابتكار والتطوير في الحلول والأفكار المقدمة

مدى إمكانية تنفيذ الفكرة وواقعية تنفيذها والآثار/ النتائج المتوقعة -

مدى التعاون وإشراك مؤسسات الدولة في الفكرة

مراحل التقديم :-

1 - تقديم الاستمارة من خلال الرابط المرفق في موعد اقصاه 22-10-2020

2 -دعوة المبادرات الشبابية المختارة في المرحلة الأولى لحضور ورشة عمل تفاعلية للعمل على تطوير فكرة المشروعات المقترحة بدعم من ال .GIZ

3 -القيام بالورشة التفاعلية: تصميم أنشطة المشروع، كيفية تطوير المقترح الفني والمالي في شكل خطة أنشطة ونتائج وكيفية وضع ميزانية للأنشطة

4- تقديم المقترح النهائي للمشروع بعد التشاور مع بقية أعضاء المبادرة الشبابية.

5- اختيار اللجنة التنسيقية للمشاريع الصغيرة والموافقة على تقديم المنح لها.

6- ورشة للمبادرات المختارة عن الإدارة، والمتابعة المالية للمشروع والمتابعة والتقييم للأنشطة من خلال منظومة تقارير وأليات متابعة.

7- إطلاق المشروعات الصغيرة والمبادرات: أثناء تنفيذ المشروع، ستساهم GIZ بخبرتها من مشروعات مماثلة في بلدان أخرى وستقدم باستمرار المشورة الفنية والدعم للجنة التوجيهية ومتلقو المنح.

وسيتم إبلاغ المشاركين والمشاركات من المبادرات الشبابية بالتواريخ المحددة في أوانه عن طريق الايميل المسجل بالاستمارة المرفقة .