شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة لفرجانى ساسى قبل انضمامه لمعسكر الزمالك فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة بنادى الزمالك، لمسحة كورونا عند وصوله المغرب للانضمام لبعثة الفريق الأبيض وقبل انضمامه للتدريبات الجماعية استعداداً للقاء الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له مساء الأحد المقبل.

ويصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى المغرب فى التاسعة مساء اليوم للانضمام لمعسكر الفريق هناك.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وكان مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك، قد أكد أن اللاعب أصبح بحالة جيدة، وأنه سيغادر تونس متوجهاً إلى المغرب فى السادسة مساء اليوم للانضمام لمعسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الرجاء المغربى الأحد المقبل فى مباراة ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وكان فرجانى ساسى قد انضم لمعسكر منتخب تونس الذى خاض لقاءين وديين طبقا للأجندة الدولية، إلا أنه قام بعزل نفسه صحيا لاختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن الانضمام لمعسكر الزمالك فى المغرب.

وأضاف عون أن اللاعب يرغب فى خوض لقاء الرجاء، إلا أن الأمر متروك برمته لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى باتشيكو، وهو الفيصل بعدما يرى بداية من اليوم اللاعب فى التدريبات مع زملائه.