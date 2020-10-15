شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فرجانى ساسى يعلن وصوله المغرب فى الثامنة مساء وجاهزيته لمباراة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك، أن اللاعب أصبح بحالة جيدة، وأنه سيغادر تونس متوجهاً إلى المغرب فى السادسة مساء اليوم على أن يصل فى الثامنة مساءً للانضمام لمعسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الرجاء المغربى الأحد المقبل فى مباراة ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وكان فرجانى ساسى قد انضم لمعسكر منتخب تونس الذى خاض لقاءين وديين طبقا للأجندة الدولية، إلا أنه قام بعزل نفسه صحيا لاختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن الإنضمام لمعسكر الزمالك فى المغرب.

وأضاف عون أن اللاعب يرغب فى خوض لقاء الرجاء ، إلا أن الامر متروك برمته لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى باتشيكو وهو الفيصل بعدما يرى بداية من اليوم اللاعب فى التدريبات مع زملائه .