شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض إبراهيم عبد القوى بعد رحيله عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع إبراهيم عبد القوى، مدافع وسط سموحة، بعد رحيل اللاعب بشكل رسمى عن ناديه خلال الأيام الماضية. وكان اللاعب قد فسخ تعاقده مع سموحة بالتراضى مع التنازل عن كافة مستحقاته المالية للحصول على الاستغناء الخاص به، بعدما خرج من حسابات الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب النادى.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للتعاقد مع مدافع وسط سموحة السابق لتدعيم خط وسط الدراويش فى ظل رغبة مجلس الإدارة بناء فريق قوى قادر على عودة الفريق لمنصات التتويج من جديد.

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وقرر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، الاستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو لاعب وسط الفريق بناءً على طلب أحمد سامى المدير الفني للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر.

وأنهى إيمومو كافة الإجراءات مع النادى السكندرى بالتراضي، حيث ينتظر عودته إلى بلاده نهاية الأسبوع الجارى .

وتعاقد سموحة مع إيمومو خلال فترة الإنتقالات الشتوية موسم 2018/2019 قادما من نادي فيتا كلوب الكونغولى.