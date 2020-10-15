شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد خلال رحلة الزمالك للمغرب لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، ملف احترافه ورحيله عن قلعة ميت عقبة من أجل التركيز التام فى الاستعدادات الخاصة بمواجهة الرجاء المغربى، التى ستقام لأحد المقبل، وكشف مصطفى فى جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على هامش رحلة الفريق إلى المغرب، أن كل تركيزه ينصب مع الفريق من أجل المساهمة مع زملائه فى مواصلة السعى نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002.

وتلقى مصطفى محمد عدة عروض أوروبية الفترة الماضية، إلا أن إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضت رحيل أى لاعب فى التوقيت الحالى لتحقيق الهدف الأساسى للفريق وهو التتويج باللقب الأفريقى.

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من ناحية أخرى أكد مهند عون، وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك، أن اللاعب أصبح بحالة جيدة، وسيغادر تونس متوجهاً إلى المغرب فى السادسة مساء اليوم على أن يصل فى الثامنة مساءً للانضمام لمعسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الرجاء المغربى الأحد المقبل فى مباراة ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وكان فرجانى ساسى قد انضم لمعسكر منتخب تونس الذى خاض لقاءين وديين طبقا للأجندة الدولية، إلا أنه قام بعزل نفسه صحيا لاختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن الانضمام لمعسكر الزمالك فى المغرب.

وأضاف عون أن اللاعب يرغب فى خوض لقاء الرجاء، إلا أن الأمر متروك لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى باتشيكو، وهو الفيصل بعدما يرى بداية من اليوم اللاعب فى التدريبات مع زملائه.