شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد ينتقد ضعف شخصية نجوم القطبين ويؤكد: ناقص ينزلوا الملعب بالتليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضياء السيد، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن نجوم الأهلى والزمالك أمامهم فرصة ذهبية للصعود للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، فى ظل غياب الحضور الجماهيرى فى المواجهات المغربية، وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نجوم الأهلى والزمالك المفروض يحمدوا ربنا أن المباراة بدون جمهور، لأن الجيل الحالى لا يتحمل ضغوط الجماهير المغربية، دول مش بيقدورا يتحملوا ضغوط السوشيال ميديا وناقص ينزلوا الملعب بالتليفون".

وأضاف ضياء السيد، "كورونا منحك فرصة لازم تستغلها وتلعب وتكسب هناك، المباريات دى مباريات لاعيبة وليس مدربين، المدربين جايين لسه وملحقوش يعملوا أى بصمة، لازم كل لاعبى الأهلى والزمالك يعرفوا إن دى مبارياتهم لازم يكون فى جرى وروح وتركيز وحسم ورغبة فى الفوز من البداية وحتى صافرة النهاية".

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وتابع نجم الأهلى السابق، "التتويج باللقب الأفريقى لحظات لا تنسى فى مسيرة أى لاعب، وما زلت أتذكر هذه اللحظات فى رحلتى مع الأهلى، وعلاقتنا بنجوم الزمالك واحتفالنا معاً بالألقاب الأفريقية ومساندة كل فريق للآخر قبل مباراته ."

ويُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة جديدة اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يجرى أفراد البعثة المسحة فى الثانية والنصف بتوقيت المغرب، فى إطار الإجراءات الطبية التى يطبقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك بعدما خضعت البعثة لمسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

فى الوقت الذى وضع وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية للأهلى ، برنامجاً خاصاً لتجهيز الثنائى التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو، لاعبى الفريق اللذين انضما إلى بعثة الفريق بالمغرب أمس، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي، من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد