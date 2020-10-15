شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى قائمة سموحة استعداداً لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، 21 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة عصر اليوم استعداداً لمواجهة مصر المقاصة باستاد المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدورى.

وضمت القائمة كلاً من: "الهانى سليمان - عمر صلاح - أحمد الشيخ - محمد كوفى - رجب نبيل - محمود عزت - أحمد جمال - محمد الترهونى - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح - شريف رضا - محمود حليمو - محمد نادى - أحمد حمص - شريف رضا - إسلام جمال - ناصر ماهر - حسام حسن - ديريك نسينامبي - صلاح محسن - أحمد حسن مكى".

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من جهته أبدى أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، رضاه التام عن مستوى اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة واستعادة تألقهم من جديد فى المباريات الماضية إضافة إلى ارتفاع الحالة المعنوية لديهم بعد الوصول للمركز الخامس هذا الموسم.

وكشف المدير الفنى للفريق أنه حتى الآن يواصل متابعة العديد من لاعبى الدورى العام تمهيدً للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد بالشكل الذى يخدم طموحاته وأهداف مجلس الإدارة الذى يوفر كل سبل النجاح له.