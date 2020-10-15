شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون يجهز حراس الأهلي قبل مواجهة الوداد فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثى حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوى، وعلى لطفى ومصطفى شوبير، من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي، وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنياً ونفسياً، حيث يكثف الجهاز الفنى من عملية إعداد اللاعبين بعد الاقتراب من موعد المباراة.

ويشهد معسكر الفريق فى الدار البيضاء تركيزا شديدا من الجهاز الفنى واللاعبين استعدادا لمواجهة الوداد المهمة والمرتقبة بعد غد، السبت، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي، التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبى الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربى المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيمانى للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلى يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربى بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذى يحتضن مواجهة الوداد.