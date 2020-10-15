شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من 3 ملاعب فى الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، الانتهاء من إنشاء 3 ملاعب رياضية بمراكز شباب الداخلة. وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسير وفق استراتيجية واضحة ومنظمة لتطوير المنظومة الرياضية والشبابية وجعل مراكز الشباب مؤهلة لاستقبال شباب مصر. وجاءت الملاعب الجديدة بمراكز الشباب بقطاع الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وهى ملعب ملعب مركز شباب العروبه بغرب الموهوب وملعب مركز شباب عبد القادر بالموهوب وملعب بمركز شباب عزب القصر بالداخلة. يذكر أن الوزارة خلال الفترة الحالية، تعمل على مشروع تطوير المدينة الشبابية بمدينة الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه، لينتهي المشروع فى نهاية 2022. Advertisements

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