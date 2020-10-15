وكيله لمصراوي: ساسي يصل معسكر الزمالك الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مهند عون وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان فريق نادي الزمالك، إن موكله سيصل إلى معسكر فريقه اليوم الخميس من أجل الاستعدادات لخوض مباراة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب "محمد الخامس" ضمن ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف وكيل فرجاني ساسي في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن اللاعب أصبح سليم وليس مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح وكيل ساسي، أن مشاركة اللاعب أمام الرجاء في يد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.

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وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أكد في تصريحات نشرت عبر الموقع الرسمي لناديه، أمس الأربعاء، إصابة ساسي بفيروس كورونا.

في المقابل، كشف مصدر من جانب نادي الزمالك، أن ساسي سيتواجد في بعثة الفريق اليوم، إلا أن جيمي باتشيكو يفاضل بين الثنائي أحمد سيد "زيزو" أو إسلام جابر في حال عدم جاهزية ساسي.

وتواجد فرجاني ساسي مؤخرًا رفقة منتخب بلاده تونس من أجل المشاركة في مباراتي السودان ونيجيريا وديًا في إطار التحضيرات لتصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وغاب ساسي مؤخرًا عن المشاركة مع الزمالك وتحديدًا في مباراتي وادي دجلة وحرس الحدود بالدوري ولقاء سموحة بكأس مصر عقب طرده في لقاء المصري البورسعيدي ليتعرض للإيقاف من جانب لجنة الانضباط لست مباريات.