الرجاء يواصل محاولاته.. تقارير: اجتماع حاسم مع الزمالك لتحديد مصير أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة البطولة المغربية، إن مسئولي نادي الرجاء المغربي بصدد عقد اجتماعًا حاسمًا مع الزمالك لمناقشة مستقبل اللاعب حميد أحداد.

وانتقل أحداد إلى صفوف الرجاء مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من الزمالك، وساهم مع الفريق الأخضر في حصد بطولة الدوري، بجانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البطولة" تبعًا لمصدر خاص، فإن مسؤولي إدارة نادي الرجاء الرياضي، سيعقدون اجتماعًا مع أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، من أجل مناقشة مستقبل المهاجم المغربي.

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وأكد المصدر لـ"البطولة"، أن الاجتماعي سينعقد في تمام السادسة مساءً اليوم (بتوقيت المغرب) بأحد فنادق الدار البيضاء.

كما أشار المصدر، إلى أن الفريق الأخضر يسعى لتجديد إعارة أحداد مرة أخرى، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيل جمال سلامي.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على الرجاء يوم الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.